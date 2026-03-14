Passaggio a livello | 35milioni di euro per la soppressione

Mercoledì e giovedì 12 marzo, il sindaco di San Giorgio delle Pertiche e vicepresidente della Provincia di Padova ha visitato Roma per partecipare a diversi impegni ufficiali. Tra questi, un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato all’analisi della situazione del passaggio a livello. La somma stanziata per la sua soppressione è di 35 milioni di euro.

Mercoledì e giovedì 12 marzo il sindaco di San Giorgio delle Pertiche e vicepresidente della Provincia di Padova Daniele Canella è stato a Roma per una serie di impegni istituzionali, tra cui un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato all’analisi dello stato della pratica relativa alla soppressione del passaggio a livello di San Giorgio delle Pertiche, intervento atteso da molti anni dal territorio. Nel corso degli incontri con le strutture tecniche competenti del Ministero e con i referenti di RFI – Rete Ferroviaria Italiana è stato fatto un punto complessivo sull’iter amministrativo e progettuale dell’opera, dal quale è emerso come tutti i passaggi preliminari risultino ormai completati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Rfi, Napoli-Cassino: lavori per soppressione passaggio a livello via Appia a MaddaloniPartiti ufficialmente i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la soppressione del passaggio a livello di via Appia,... Soppressione del passaggio a livello sulla linea San Severino-Salerno: al via i lavori in via IrnoIn corso, la realizzazione di un cavalcavia e di una rotatoria su via Irno, per la soppressione e del passaggio a livello sulla linea ferroviaria... Approfondimenti e contenuti su Passaggio a livello 35milioni di euro... Sicurezza, passaggi a livello: aperti o bloccati. L’allarme del sindaco di Taviano: «Seri rischi»Passaggi a livello che rimangono chiusi troppo a lungo, mandando il traffico in tilt, o che - al contrario - al transito del treno restano aperti, mettendo in serio pericolo gli automobilisti. A ... quotidianodipuglia.it Lavori al passaggio a livello. Putignano tagliata in dueTre giorni di disagi per l’intervento di Rfi che scatta dalle 10 di lunedì 10 novembre e termina alle 17 di mercoledi 12. Usate strade alternative. Tagliati in due per tre giorni, senza alcuna ... lanazione.it