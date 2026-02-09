La polizia ha arrestato un 19enne gambiano in zona universitaria. I carabinieri lo hanno trovato con alcune dosi di droga e l’hanno portato in caserma. L’uomo è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Un 19enne di origine gambiana, residente a Bologna, è stato arrestato in zona universitaria dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo rafforzato nelle vie del centro storico, intensificato a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, allarmati dalla presenza di persone dedite alla vendita di droga. Il giovane è stato notato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto tra piazza Scaravilli e via Zamboni. Accompagnato in caserma per gli accertamenti, è stato sottoposto a perquisizione personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga in zona universitaria a Bologna: un 19enne arrestato

La notte scorsa, nella zona universitaria di Bologna, due giovani cittadini spagnoli sono stati rapinati.

