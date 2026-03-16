Spunta un figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà | È Gian Luca Pelloni Bulzoni il suo segretario Ora è erede unico

Sono emerse nuove informazioni riguardo a Raffaella Carrà e il suo ex segretario personale. Secondo le carte, la cantante avrebbe adottato Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo manager e segretario, e ora quest’ultimo risulta essere l’erede unico. La notizia si aggiunge a quanto già noto sulla figura professionale e privata della cantante, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui processi coinvolti.

Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto che è quindi anche l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che dei diritti d'immagine e d’autore delle sue opere. Si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la «Arcoiris edizioni musicali» di cui è il titolare. Già segretario personale e manager di Raffaella Carrà era tra le persone a lei più vicine e care, insieme a pochi altri. Carrà - morta il 5 luglio del 2021 - era infatti una persona molto discreta e della sua vita privata si sapeva davvero poco, e per arrivare ad adottarlo evidentemente il loro rapporto era davvero speciale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Spunta un «figlio adottivo segreto» di Raffaella Carrà: «È Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo segretario. Ora è erede unico» Articoli correlati "Il mio incredibile. Sanremo grazie a Dalla e con Raffaella Carrà"Correva l’anno 2001: venticinque anni fa la città di Urbino faceva il suo debutto a Sanremo con un giovane cantante. Raffaella Carrà, l’omaggio alle Olimpiadi di Milano-CortinaRaffaella Carrà – nata il 18 giugno 1943 a Bologna, morta il 5 luglio 2021 –è un'icona senza tempo che fa ancora "Rumore".