Questa mattina, a Milano, si è tenuto un omaggio dedicato a Raffaella Carrà, a due anni dalla sua scomparsa. La cantante e showgirl, nata a Bologna nel 1943, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la sua morte nel 2021, il suo nome e le sue canzoni continuano a far ballare e emozionare tante generazioni. L’evento ha richiamato fan, amici e colleghi che hanno ricordato con affetto la sua figura, tra musica e ricordi.

Raffaella Carrà – nata il 18 giugno 1943 a Bologna, morta il 5 luglio 2021 –è un'icona senza tempo che fa ancora "Rumore". Raffaella Maria Roberta Pelloni, iconica showgirl italiana ma soprattutto cantante, conduttrice, attrice e ballerina di grande successo: l’omaggio alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha fatto tornare Raffaella sul palco che ha sempre avuto. Il mondo. Amatissima nel Belpaese e all'estero, in particolare Spagna e Sud America, la bolognese di nascita resta una delle figure più importanti dello spettacolo italiano. Ha dettato la linea a tante future colleghe che dopo di lei si sono cimentate nella conduzione e nel ruolo completo di cantante-ballerina- attrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raffaella Carrà, l’omaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Swatch ha presentato due orologi speciali per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, ormai vicini.

L'Umbria farà la sua apparizione alle Olimpiadi di Milano-Cortina, anche se in modo semplice.

