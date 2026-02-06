Raffaella Carrà l’omaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Da ilgiorno.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Milano, si è tenuto un omaggio dedicato a Raffaella Carrà, a due anni dalla sua scomparsa. La cantante e showgirl, nata a Bologna nel 1943, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la sua morte nel 2021, il suo nome e le sue canzoni continuano a far ballare e emozionare tante generazioni. L’evento ha richiamato fan, amici e colleghi che hanno ricordato con affetto la sua figura, tra musica e ricordi.

Raffaella Carrà – nata il 18 giugno 1943 a Bologna, morta il 5 luglio 2021 –è un'icona senza tempo che fa ancora "Rumore". Raffaella Maria Roberta Pelloni, iconica showgirl italiana ma soprattutto cantante, conduttrice, attrice e ballerina di grande successo: l’omaggio alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha fatto tornare Raffaella sul palco che ha sempre avuto. Il mondo. Amatissima nel Belpaese e all'estero, in particolare Spagna e Sud America, la bolognese di nascita resta una delle figure più importanti dello spettacolo italiano. Ha dettato la linea a tante future colleghe che dopo di lei si sono cimentate nella conduzione e nel ruolo completo di cantante-ballerina- attrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

raffaella carr224 l8217omaggio alle olimpiadi di milano cortina

© Ilgiorno.it - Raffaella Carrà, l’omaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Raffaella Carrà

Swatch rende omaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina con due orologi da collezione

Swatch ha presentato due orologi speciali per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, ormai vicini.

Milano-Cortina, un po' di Umbria alle Olimpiadi

L’Umbria farà la sua apparizione alle Olimpiadi di Milano-Cortina, anche se in modo semplice.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Raffaella Carrà

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, alla cerimonia a San Siro Mariah Carey e l’omaggio a Modugno; Milano Cortina: si illumina San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi; Olimpiadi, stasera cerimonia d’apertura: da Bocelli a Mariah Carey, la parata di stelle; Intervista a Cecilia Gayle: dal mito di El Pam Pam al nuovo singolo Pasito Patras.

raffaella carrà l omaggioRaffaella Carrà, l’omaggio alle Olimpiadi di Milano-CortinaRaffaella Carrà – nata il 18 giugno 1943 a Bologna, morta il 5 luglio 2021 –è un'icona senza tempo che fa ancora Rumore. Raffaella Maria Roberta Pelloni, iconica showgirl italiana ma soprattutto can ... ilgiorno.it

Come è morta Raffaella Carrà?/ Un tumore ai polmoni tenuto nascosto la causa della scomparsaCome è morta Raffaella Carrà? La grande artista è venuta a mancare nel 2021, a causa di un tumore ai polmoni che non era stato reso noto Raffaella Carrà è scomparsa nel 2021. La grande cantante e ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.