La Women Sporting Arechi di Pellezzano ottiene un pareggio per 1-1 sul campo del Progetto San Sebastiano. La partita, caratterizzata da impegno e determinazione, testimonia la crescita della squadra e la capacità di affrontare sfide impegnative. Un risultato che rafforza la fiducia in vista delle prossime gare, sottolineando l'importanza di organizzazione e sacrificio nel percorso stagionale delle ragazze di Pellezzano.

Tempo di lettura: 2 minuti Organizzazione, sacrificio e tanta grinta: la Women Sporting Arechi di Pellezzano impatta 1-1 e conquista un punto importante sul difficile campo del Progetto San Sebastiano, al termine di una gara intensa e combattuta che regala fiducia per il prosieguo della stagione. Le ragazze del presidente Alfonso Gaeta scendono in campo con il giusto atteggiamento e approcciano la partita con personalità, riuscendo a tenere testa a un avversario ostico e ben organizzato. La gara si decide tutta nei primi venti minuti di gioco. È la squadra di Pellezzano a sbloccare il risultato grazie a una splendida azione in ripartenza: Carbone e Fezza dialogano con un perfetto triangolo che porta la seconda a presentarsi sul secondo palo; invece di calciare, Fezza serve ancora Mariapia Carbone, che sulla linea di porta deve solo appoggiare in rete per l’1-0 granata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Women Sporting Arechi, pari di carattere: 1-1 sul campo del Progetto San Sebastiano per le ragazze di Pellezzano

Leggi anche: Cuore e grinta: la Women Sporting Arechi di Pellezzano batte l’Albanella

Leggi anche: Sporting Arechi Pellezzano, battuta d’arresto a Sarno: contro il Rione Cicalesi finisce 13-1

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Women Sporting Arechi bloccata sullo 0-0 dalle ragazze degli Aquilotti Irno - Un dominio sterile e tanta sfortuna: la Women Sporting Arechi esce dal derby della Valle dell’Irno con un solo punto, bloccata sullo 0- corriereirpinia.it

In 2025, women didn’t just compete — they redefined fields globally. Kirsty Coventry became the first woman and first African president of the IOC, putting women in charge of the world’s biggest sporting institution. India’s women’s cricket team won their first-ev - facebook.com facebook

Coca Cola nuovo sponsor dell’ #Inter! L'accordo triennale vedrà Coca-Cola al fianco della prima squadra maschile, delle Inter Women e dell’Inter U23, celebrando la passione e i valori dello sport Coca-Cola scende in campo al fianco di FC Internazionale Mil x.com