Women Sporting Arechi pari di carattere | 1-1 sul campo del Progetto San Sebastiano per le ragazze di Pellezzano

La Women Sporting Arechi di Pellezzano ottiene un pareggio per 1-1 sul campo del Progetto San Sebastiano. La partita, caratterizzata da impegno e determinazione, testimonia la crescita della squadra e la capacità di affrontare sfide impegnative. Un risultato che rafforza la fiducia in vista delle prossime gare, sottolineando l'importanza di organizzazione e sacrificio nel percorso stagionale delle ragazze di Pellezzano.

Tempo di lettura: 2 minuti Organizzazione, sacrificio e tanta grinta: la Women Sporting Arechi di Pellezzano impatta 1-1 e conquista un punto importante sul difficile campo del Progetto San Sebastiano, al termine di una gara intensa e combattuta che regala fiducia per il prosieguo della stagione. Le ragazze del presidente Alfonso Gaeta scendono in campo con il giusto atteggiamento e approcciano la partita con personalità, riuscendo a tenere testa a un avversario ostico e ben organizzato. La gara si decide tutta nei primi venti minuti di gioco. È la squadra di Pellezzano a sbloccare il risultato grazie a una splendida azione in ripartenza: Carbone e Fezza dialogano con un perfetto triangolo che porta la seconda a presentarsi sul secondo palo; invece di calciare, Fezza serve ancora Mariapia Carbone, che sulla linea di porta deve solo appoggiare in rete per l’1-0 granata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

