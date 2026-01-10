Spedizione punitiva a Sesto Calende | arrestato ricercato per il duplice tentato omicidio

Nella notte dell’Epifania, a Sesto Calende, un 27enne di Somma Lombardo è rimasto vittima di un tentato omicidio. Le autorità hanno avviato indagini approfondite, portando all’arresto di un ricercato coinvolto in una spedizione punitiva. I Carabinieri della Compagnia di Gallarate stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Continuano le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Gallarate sul tentato omicidio di cui è rimasto vittima nella notte dell'Epifania un 27enne residente a Somma Lombardo (in provincia di Varese). Grazie all'attività di controllo eseguita nelle zone interessate dai gravi fatti di sangue, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rintracciato un 23enne marocchino, già noto agli inquirenti, che era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. del Tribunale di Busto Arsizio in relazione alle indagini, condotte sempre dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate, connesse a un duplice tentato omicidio avvenuto a luglio del 2025 nei boschi di Via Varisnella di Sesto Calende.

