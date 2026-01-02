Candela non ha dubbi | Un po’ mi rivedo in Dimarco Roma? L’obiettivo è il quarto posto e conquistare il ritorno in Champions League anche se…

Candela commenta le prospettive della Roma, sottolineando come l’obiettivo principale sia il quarto posto e il ritorno in Champions League. Pur mantenendo un ottimismo cauto, il dirigente analizza le sfide e le possibilità della squadra in vista della prossima stagione, evidenziando l’importanza di un percorso equilibrato e concreto per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Candela si racconta: «Roma? L’obiettivo è il quarto posto e conquistare il ritorno in Champions League anche se.». Le parole Vincent Candela, campione del mondo con la Francia nel 1998 e colonna della Roma dello Scudetto del 2001, è tra i protagonisti a Dubai del World Sports Summit. L’ex terzino giallorosso ha analizzato il momento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

