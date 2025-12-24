Adzic Juve, via libera al prestito per garantire minutaggio al talento: esclusa la vendita, la società mantiene il controllo totale per il futuro. Le strategie del mercato invernale in casa Juventus non riguardano esclusivamente i grandi nomi o i rinforzi immediati per la difesa, ma coinvolgono anche la gestione oculata del patrimonio giovani, fondamentale per la sostenibilità del progetto a lungo termine. Al centro delle riflessioni della dirigenza c’è il futuro immediato di Vasilije Adzic, il gioiellino montenegrino arrivato a Torino con enormi aspettative ma che, finora, ha faticato tremendamente a ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle rigide rotazioni di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic Juve, alla Continassa si sono ormai convinti: si va verso questo scenario. Deciso il futuro del giovane montenegrino

