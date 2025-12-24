Rouhi Juventus svolta improvvisa nel futuro del terzino svedese | mai utilizzato da Spalletti si va verso questo scenario Ultime

Rouhi Juventus, il terzino ha le valigie pronte: zero minuti in campo con i due tecnici, la cessione a gennaio è l’unica via per giocare. Il calciomercato invernale della Juventus non sarà solamente un palcoscenico per i grandi colpi in entrata o per la frenetica caccia al nuovo difensore centrale titolare. Tra le pieghe delle trattative condotte dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, c’è un capitolo urgente e doloroso dedicato alle uscite, operazione fondamentale per snellire la rosa e garantire il giusto percorso di crescita ai giovani che rischiano di stagnare pericolosamente in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

