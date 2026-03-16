Nel primo tempo, la Correggese si trova sotto di due gol dopo appena dieci minuti di gioco. La partita si svolge tra la formazione locale e il Piacenza, con il risultato di 1-3 al termine dei primi 45 minuti. La formazione della Correggese utilizza un modulo 4-2-3-1 e schiera tra i titolari Narduzzo in porta, con Motti, Panizzi, Gualdi e Marino nel reparto difensivo, quest’ultimo sostituito da Cavarretta al 46’ st.

Correggese 1 Piacenza 3 Correggese (4-2-3-1): Narduzzo; Motti, Panizzi, Gualdi, Marino (46’ st Cavarretta); R. Manuzzi, Squarzoni (35’ st Lucatti); Saccà (28’ st Ben Driss), Taparelli (35’ st Toure), Errichiello; Formato (35’ st Barbuti). A disp. Mantini, Filippini, Malcisi, Toccaceli. All. Marchini. Piacenza (4-3-1-2): Kolgecaj; Ciuffo, Silva (40’ st Cabri), Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Poledri, Mazzaglia (34’ st De Vitis); D’Agostino (38’ st Ganz); Mustacchio (43’ st Garnero), F Manuzzi (28’ st Campagna). A disp. Ribero, Martinelli, Sartorelli, Asencio. All. Franzini. Arbitro: Copelli di Mantova. (Elvira Rizzo di Enna e Di Marco di Palermo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sotto di due gol dopo dieci minuti. La Correggese non regge al Piacenza

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