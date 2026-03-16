Sotto di due gol dopo dieci minuti La Correggese non regge al Piacenza
Nel primo tempo, la Correggese si trova sotto di due gol dopo appena dieci minuti di gioco. La partita si svolge tra la formazione locale e il Piacenza, con il risultato di 1-3 al termine dei primi 45 minuti. La formazione della Correggese utilizza un modulo 4-2-3-1 e schiera tra i titolari Narduzzo in porta, con Motti, Panizzi, Gualdi e Marino nel reparto difensivo, quest’ultimo sostituito da Cavarretta al 46’ st.
Correggese 1 Piacenza 3 Correggese (4-2-3-1): Narduzzo; Motti, Panizzi, Gualdi, Marino (46’ st Cavarretta); R. Manuzzi, Squarzoni (35’ st Lucatti); Saccà (28’ st Ben Driss), Taparelli (35’ st Toure), Errichiello; Formato (35’ st Barbuti). A disp. Mantini, Filippini, Malcisi, Toccaceli. All. Marchini. Piacenza (4-3-1-2): Kolgecaj; Ciuffo, Silva (40’ st Cabri), Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Poledri, Mazzaglia (34’ st De Vitis); D’Agostino (38’ st Ganz); Mustacchio (43’ st Garnero), F Manuzzi (28’ st Campagna). A disp. Ribero, Martinelli, Sartorelli, Asencio. All. Franzini. Arbitro: Copelli di Mantova. (Elvira Rizzo di Enna e Di Marco di Palermo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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