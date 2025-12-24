Tapsoba è diventato l'eroe del Burkina Faso con il gol al 98' che ha regalato la vittoria alla sua nazionale: è la rimonta più incredibile di questa Coppa d'Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

