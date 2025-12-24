La rimonta spettacolare del Burkina Faso segna due gol in tre minuti | al 95&#8242; era sotto di 1-0

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tapsoba è diventato l'eroe del Burkina Faso con il gol al 98' che ha regalato la vittoria alla sua nazionale: è la rimonta più incredibile di questa Coppa d'Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

