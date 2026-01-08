Milan-Genoa 0-1 gol di Colombo al 28' Rossoblù in vantaggio a San Siro a dieci minuti dalla fine | La diretta

Da ilsecoloxix.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di oggi a San Siro, il Genoa si è imposto sul Milan con un gol di Colombo al 28’. La squadra rossoblù, senza rotazioni, si presenta con i titolari in vista dello scontro diretto con il Cagliari. La vittoria, arrivata a dieci minuti dalla fine, rappresenta un risultato importante nel percorso stagionale del Genoa. Segui la diretta per gli aggiornamenti sull’incontro.

Niente turnover in vista dello scontro diretto con il Cagliari, l’allenatore rossoblù schiera i titolari. Sucu a San Siro, forcing del club per il portiere brasiliano. Allegri rilancia la coppia Pulisic-Leao. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

