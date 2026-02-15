Taglio dei pini di Roma gli esperti si dividono Plauso degli agronomi protesta dei periti agrari | Scelte politiche non scientifiche

Roma ha deciso di tagliare alcuni pini su via dei Fori Imperiali, causando reazioni contrastanti tra gli esperti. Gli agronomi approvano l’intervento, mentre i periti agrari criticano la scelta, sostenendo che si basa su motivazioni politiche più che scientifiche. Alcuni professionisti affermano che l’intervento rischia di compromettere l’aspetto storico dell’area, mentre altri ritengono che sia l’unico modo per garantire la sicurezza dei passanti. La decisione ha diviso anche i cittadini, con proteste e richieste di spiegazioni alle autorità comunali.

La strategia adottata da Roma Capitale per la messa in sicurezza dei filari di "pinus pinea" su via dei Fori Imperiali divide la comunità di esperti. Nel mirino dei critici soprattutto la decisione di innalzare il fattore di rischio, che porta quindi a valutazioni più stringenti sullo stato di pericolosità degli alberi. Una visione profonda e condivisa, quindi. Perché, come sottolinea Muraro "le piante scelte per il rimpiazzo devono trovare condizioni fin da subito favorevoli, cosa che darà loro modo di crescere al meglio e garantire una tenuta più lunga nel tempo". "Siamo consapevoli – conclude Muraro –, così come lo sono le istituzioni e tutte le realtà coinvolte, che stiamo parlando di ecosistemi da salvaguardare sia per la città di Roma sia per il benessere dei nostri concittadini, la cui perdita rappresenterebbe una ferita profonda per la Capitale.