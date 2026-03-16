Sorteggio Atp Miami | chi saranno gli avversari di Sinner e Musetti

Nel sorteggio ATP Miami, Sinner e Musetti conoscono i loro possibili avversari per il torneo. Sinner, reduce dalla vittoria a Indian Wells, affronta ora una nuova sfida, mentre Musetti si prepara ad affrontare i primi match. Il tabellone stabilisce quali giocatori potrebbero incrociare i rispettivi percorsi nel torneo, senza ancora indicare con precisione i nomi degli avversari.

Sinner e Musetti vogliono fare bene all’ATP Miami: com’è andato il sorteggio e chi potrebbero affrontare nel corso del torneo Non c’è tempo per fermarsi dopo l’ottima prova di Jannik Sinner, che ha vinto per la prima volta in carriera Indian Wells. E ora si riparte subito da un altro Atp piuttosto importante sia per prestigio, sia per i punti che mette in palio. Si tratta di Miami, una tappa che potrebbe riservare grandi sorprese anche per gli Azzurri in corsa per il titolo. E, neanche a dirlo, Sinner è tra i favoriti. Il sorteggio è stato effettuato nella giornata di oggi e non è andato male, almeno sulla carta, per l’altoatesino. L’esordio di Sinner avverrà contro il vincente del confronto tra Damir Dzumhur e un qualificato o un lucky loser. 🔗 Leggi su Sportface.it

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