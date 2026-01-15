Sorteggio Australian Open 2026 | Sinner e il pericolo Fonseca possibile Bublik per Alcaraz Berrettini sfortunato

Il sorteggio degli Australian Open 2026 ha determinato le rispettive teste di serie e le possibili sfide per i principali favoriti. Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella parte bassa del tabellone, mentre Carlos Alcaraz sarà in quella alta insieme a Zverev. Tra i possibili avversari, si ipotizza un confronto tra Bublik e Alcaraz. Berrettini ha invece avuto una giornata di sorteggio sfavorevole.

Jannik Sinner nella parte bassa con il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz in quella alta assieme al tedesco Alexander Zverev: è questo l'esito del sorteggio del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis. L'azzurro, accreditato del numero 2 del seeding, inizierà il proprio cammino contro il transalpino Hugo Gaston, poi potrebbe incrociare la wild card australiana James Duckworth, mentre al terzo turno potrebbe esserci il brasiliano Joao Fonseca, numero 28, il quale però potrebbe prima incontrare Luca Nardi, che inizierà con un qualificato. Agli ottavi per Sinner possibile incrocio con il russo Karen Khachanov, che però ha nel suo spicchio di tabellone Luciano Darderi, mentre ai quarti potrebbe esserci lo statunitense Ben Shelton.

