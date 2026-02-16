Sorpreso a passeggiare vicino alla caserma ma è ai domiciliari | 65enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 65 anni, sorpreso a passeggiare vicino alla caserma, è stato arrestato dai carabinieri di Casal di Principe, anche se era già agli arresti domiciliari. I militari lo hanno fermato durante un controllo di routine e hanno scoperto che violava le restrizioni imposte dal giudice. L’uomo, che vive nella zona, era stato condannato in passato per contrabbando di sigarette.

I carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno arrestato oggi, 16 febbraio 2026, un uomo di 65 anni del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati al contrabbando di sigarette. L’uomo è stato sorpreso mentre camminava tranquillamente in via Vaticale, a poche decine di metri dalla caserma, in evidente violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Il controllo è avvenuto nell’ambito dei servizi di vigilanza e monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.it Tenta di rubare auto in strada ma viene sorpreso dai carabinieri: arrestato in flagranza Un uomo di 37 anni di Brindisi è stato fermato dai carabinieri mentre cercava di rubare un’auto in strada a Martina Franca. Alatri. Per spaccio era ai domiciliari con braccialetto elettronico. Sorpreso dai Carabinieri con bilancini di precisione e cocaina. 35enne ristretto in carcere I Carabinieri di Alatri hanno arrestato un uomo di 35 anni sorpreso con cocaina e bilancini di precisione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fano riavvolge il nastro di tre secoli: in centro sfilano le maschere del ‘700; Camminare d'inverno ha un effetto a sorpresa, i consigli di Bassetti. Sorpreso a passeggiare vicino alla caserma ma è ai domiciliari: 65enne arrestato dai carabinieriL’uomo è stato sorpreso mentre camminava tranquillamente in via Vaticale, a poche decine di metri dalla caserma, in evidente violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Il ... casertanews.it SBARAZZO - San Valentino con noi! 13-14-15 FEBBRAIO Rapallo Un weekend speciale dedicato allo shopping e all'amore! Gradita sorpresa nei ristoranti, bar e alberghi aderenti Un'occasione unica per passeggiare tra le vie del centro, scoprire l - facebook.com facebook