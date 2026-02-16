Auto in divieto di sosta fa saltare due corse del trasporto pubblico locale a Pisa
Un’auto parcheggiata in divieto ha bloccato due corse del trasporto pubblico a Pisa. La sosta irregolare si è verificata alla rotonda Massart a Cisanello, causando il ritardo di alcuni mezzi e la cancellazione di due corse programmate. La presenza dell’auto ha impedito il passaggio dei pullman, creando disagi agli utenti.
PISA – At – Autolinee toscane informa che due corse del proprio servizio di trasporto pubblico su gomma sono dovute saltare a causa del blocco prodotto da auto in sosta vietata alla rotonda Massart a Cisanello. “Purtroppo – dice l’azienda – non è la prima volta che i bus At vengono bloccati da autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta in questa area. In meno di un mese si sono già registrati ben 8 episodi di interruzione del servizio di trasporto pubblico per le stesse ragioni (auto parcheggiate in divieto di sosta che bloccano la manovra degli autobus At) e sempre nella medesima zona”. Oggi (16 febbraio) il blocco è accaduto verso le 12,10. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Trasporto pubblico locale: a Natale Tua taglia 8 corse bus Lanciano-Pescara
A Natale, Tua riduce ancora il servizio nel trasporto pubblico locale, tagliando 8 corse sulla tratta Lanciano-Pescara.
Trasporto pubblico locale, l’Italia che viaggia a due velocità
Il trasporto pubblico locale in Italia presenta differenze significative tra le varie regioni, influenzate dai livelli di finanziamento e investimenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Guida senza regole: 35enne fermato per numerose violazioni al Codice della strada; Cittadino multa le auto parcheggiate sul marciapiede: l'iniziativa contro la sosta selvaggia a Napoli; Blocco diesel Euro 5: rinviato ad ottobre 2026; Sosta selvaggia e auto bloccate in Fiera: Vanno risolti i nodi critici della viabilità.
Funes, auto ignora il divieto e finisce verso la pista di slittino: recuperata dai vigiliAltro intervento ieri nella zona: a A Varna un incendio su un balcone ha richiesto un intervento con autorespiratori e l’apertura della facciata (foto Vf repertorio) ... altoadige.it
Auto, al via rottamazione anche con fermo: cosa cambia per bollo e incentivi. Le novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Auto, al via rottamazione anche con fermo: cosa cambia per bollo e incentivi. Le novità ... tg24.sky.it
Funes, auto ignora il divieto e finisce verso la pista di slittino: recuperata dai vigili. - facebook.com facebook