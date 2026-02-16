Un’auto parcheggiata in divieto ha bloccato due corse del trasporto pubblico a Pisa. La sosta irregolare si è verificata alla rotonda Massart a Cisanello, causando il ritardo di alcuni mezzi e la cancellazione di due corse programmate. La presenza dell’auto ha impedito il passaggio dei pullman, creando disagi agli utenti.

PISA – At – Autolinee toscane informa che due corse del proprio servizio di trasporto pubblico su gomma sono dovute saltare a causa del blocco prodotto da auto in sosta vietata alla rotonda Massart a Cisanello. “Purtroppo – dice l’azienda – non è la prima volta che i bus At vengono bloccati da autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta in questa area. In meno di un mese si sono già registrati ben 8 episodi di interruzione del servizio di trasporto pubblico per le stesse ragioni (auto parcheggiate in divieto di sosta che bloccano la manovra degli autobus At) e sempre nella medesima zona”. Oggi (16 febbraio) il blocco è accaduto verso le 12,10. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Auto in divieto di sosta fa saltare due corse del trasporto pubblico locale a Pisa

