Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla Statale 38 a Traona, in Lombardia, causando otto feriti, alcuni in condizioni critiche. L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 9, nel tratto in cui la carreggiata passa da senso unico a doppio senso di marcia. La situazione del traffico è notevolmente rallentata, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

È di otto feriti, alcuni in condizioni gravissime, il bilancio del pauroso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Nuova Statale 38, in direzione Milano, all’altezza del chilometro 9 nel territorio di Traona, nel punto in cui la carreggiata passa da senso unico a doppio senso di marcia. Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio della Polizia stradale, l’incidente sarebbe stato provocato da un violento scontro frontale. A rimanere coinvolti sono stati tre veicoli: due automobili, una Hyundai e una Skoda, e un furgone sul quale viaggiavano alcuni operai. Le persone ferite sono due donne di 22 e 26 anni e sei uomini di 31, 51, 52, 55, 60 e 63 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lombardia, grave incidente sulla Statale 38 a Traona: otto feriti, traffico in tilt

