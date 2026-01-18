Sommer destino segnato | lascerà l’Inter Probabile ritorno a casa per lo svizzero

Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, sembra prossimo alla separazione dall’Inter al termine della stagione. Il club nerazzurro ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, che attualmente prevede un compenso di 2,5 milioni di euro all’anno. La possibile destinazione del giocatore potrebbe essere un ritorno alle origini, ma le trattative sono ancora in fase di definizione.

L’esperienza di Yann Sommer con la maglia dell’Inter sembra ormai avviata verso la conclusione. Il portiere svizzero, classe 1988, è destinato a lasciare Milano a parametro zero al termine della stagione, con il club nerazzurro orientato a non esercitare il rinnovo del contratto in scadenza da 2,5 milioni di euro annui. All’orizzonte si profila un ritorno dal forte valore simbolico. Secondo quanto riportato dalla stampa elvetica, il Basilea starebbe valutando seriamente l’idea di riportarlo a casa per raccogliere l’eredità di Hitz. Sarebbe una sorta di chiusura del cerchio per Sommer, cresciuto proprio nel club rossoblù, con cui ha conquistato quattro titoli nazionali prima di affermarsi in Bundesliga e, successivamente, diventare uno dei protagonisti dello Scudetto della seconda stella a Milano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro.