La voce di una generazione intera Mario Perrotta omaggia Modugno con lo show Nel blu Avere tra le braccia tanta felicità

Al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone, Mario Perrotta porta in scena uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno. La serata, inserita nella rassegna Prova d’Attore, rivive lo spirito di una generazione con canzoni e ricordi. Perrotta si presenta con uno show intimo e coinvolgente, in cui omaggia il grande artista attraverso parole e musica, regalando al pubblico un viaggio tra emozioni e memoria.

Al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone un nuovo appuntamento con la rassegna Prova d'Attore. Venerdì 13 febbraio, Mario Perrotta porta in scena "Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità", uno spettacolo intenso e poetico dedicato alla figura di Domenico Modugno, simbolo italiano per una generazione intera. Lo show è il racconto intimo di un uomo proveniente da una "terra dimenticata da Dio", la Puglia, rimasta per decenni ai margini del regno. Un uomo che parte all'avventura per "fare l'attore" e che, in pochi anni, si ritrova a insegnare al mondo intero a "volare", trascinando con un urlo irrefrenabile ogni residuo oscuro del dopoguerra.

