Solidarietà a Cateno De Luca dopo le intimidazioni | l’intervento di Riccardo Pellegrino

Il vicepresidente del Consiglio comunale ha espresso solidarietà a Cateno De Luca dopo le intimidazioni. La sua dichiarazione arriva in seguito agli eventi che hanno coinvolto l’ex sindaco, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui responsabili. La comunicazione è stata pubblicata attraverso il portale di DayItalianews, dove sono stati condivisi i commenti ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La presa di posizione del vicepresidente del Consiglio comunale di Catania. Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, ha espresso piena solidarietà all’onorevole Cateno De Luca, sindaco di Taormina, dopo le gravi intimidazioni che lo hanno colpito nelle scorse ore a Barcellona Pozzo di Gotto. In una nota ufficiale, Pellegrino – anche in qualità di legale rappresentante della Fenapi Catania Centro – ha definito l’episodio estremamente preoccupante, sottolineando la natura intimidatoria dell’accaduto. Secondo il vicepresidente, quanto successo rappresenta un gesto molto grave che porta con sé un chiaro segnale di pressione politica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Solidarietà a Cateno De Luca dopo le intimidazioni: l’intervento di Riccardo Pellegrino Articoli correlati Minacce a Cateno De Luca, Pellegrino: “La mafia oggi non spara più, prova a comandare la politica”"Quanto accaduto - dichiara Pellegrino - è un episodio gravissimo che ha il chiaro sapore di un’intimidazione politica. Video social di minori e disagiati, Cateno De Luca condannato a maxisanzioneAnnullata la decisione del Tribunale che aveva cancellato la multa all’ex primo cittadino: immagini diffuse senza adeguato interesse collettivo e... Contenuti utili per approfondire Solidarietà a Cateno De Luca dopo le... Temi più discussi: Urlano a Cateno De Luca Tornatene a casa, solidarietà del presidente Galvagno; Cateno De Luca inseguito e minacciato a Barcellona Pozzo di Gotto: Non mi intimorite; Galvagno: Solidarietà all’onorevole Cateno De Luca, il confronto politico ritorni civile; Laura Castelli: Cateno De Luca inseguito e minacciato a Barcellona. Solidarietà di Galvagn. Minacce a Cateno De Luca, Pellegrino: La mafia oggi non spara più, prova a comandare la politicaIl vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania Riccardo Pellegrino - anche in qualità di legale rappresentante della Fenapi Catania Centro - esprime solidarietà al sindaco di Taormina, pe ... cataniatoday.it Cateno De Luca inseguito e minacciato a Barcellona Pozzo di Gotto: Non mi intimoriteCateno De Luca - Imagoeconomicacateno de luca imagoeconomica A meno di 24 ore dalle ... msn.com Cateno De Luca inseguito e minacciato a Barcellona Pozzo di Gotto: "Non mi intimorite" https://qds.it/cateno-de-luca-inseguito-minacciato-barcellona-pozzo-di-gotto/ - facebook.com facebook