Video social di minori e disagiati Cateno De Luca condannato a maxisanzione

La diffusione di immagini di minori e persone vulnerabili sui social media deve rispettare la privacy e la dignità dei soggetti coinvolti. Recentemente, Cateno De Luca è stato condannato a una maxi-sanzione per aver condiviso video di minori e disabili, evidenziando l’importanza di attenersi alle normative sulla tutela della privacy. È fondamentale che i rappresentanti pubblici e cittadini rispettino queste regole per tutelare i soggetti più fragili.

Un primo cittadino non può diffondere liberamente sui social network immagini o video che rendano riconoscibili minori, persone con disabilità, soggetti in condizioni di fragilità sociale o presunti responsabili di illeciti. A ribadirlo - come scrive Sole 24Ore - è la Corte di Cassazione, che ha.

