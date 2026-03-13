Lisa Francesia Boirai ha conquistato il titolo di campionessa mondiale juniores di snowboardcross durante i Campionati Mondiali juniores 2026 a St. Moritz. La giornata ha visto l’Italia ottenere due medaglie nelle competizioni individuali, segnando un momento importante per lo sport italiano in questa disciplina. La competizione si è svolta sulla neve svizzera, con numerosi atleti provenienti da diversi paesi.

Va in archivio una giornata trionfale per l’Italia a St.Moritz in occasione dei Campionati Mondiali juniores di snowboardcross 2026, con un bilancio complessivo di due medaglie al termine delle competizioni individuali andate in scena oggi. Lisa Francesia Boirai ha centrato il bersaglio grosso, ottenendo un risultato storico per il movimento azzurro, mentre in campo maschile è arrivato l’ottimo terzo posto di Tommaso Costa. Due anni dopo il bronzo conquistato un po’ a sorpresa nel 2024 a Gudauri, la giovane promessa valdostana si è esaltata sulle nevi dell’Engadina rendendosi protagonista di un cammino impressionante nelle varie batterie del tabellone principale per poi imporsi in finale davanti alla favorita svizzera Noemi Wiedmer (quarta ai Giochi Olimpici di Milano Cortina) e alla francese Fiona Caiolo Serra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lisa Francesia Boirai fa la storia ed è la nuova campionessa mondiale juniores di snowboardcross!

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