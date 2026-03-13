Mondiali junior SBX | Francesia Boirai oro storico Costa bronzo a St Moritz

Ai Mondiali juniores di snowboardcross a St. Moritz, una atleta valdostana ha vinto il primo oro femminile per l’Italia nella storia della disciplina. La competizione ha visto anche un’altra rappresentante azzurra salire sul podio, conquistando una medaglia di bronzo. La gara si è svolta sulle piste svizzere, attirando l’attenzione degli appassionati di sport invernali.

Grande Italia ai Mondiali juniores di snowboardcross in Svizzera: la valdostana conquista il titolo iridato, primo oro azzurro femminile nella specialità. Sul podio anche Tommaso Costa. Giornata memorabile per lo snowboard italiano ai Mondiali juniores di St. Moritz, in Svizzera. Lisa Francesia Boirai conquista la medaglia d’oro nello snowboardcross, mentre Tommaso Costa sale sul podio con un bronzo nella prova maschile. La 17enne di Courmayeur, portacolori dell’Esercito, ha dominato la gara fin dalle prime batterie mattutine, confermandosi la più forte fino alla finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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