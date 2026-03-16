Skicross Deromedis faro della spedizione azzurra a Craigleith I 6 convocati dell’Italia

A Craigleith, dal 19 al 22 marzo, si svolge la penultima tappa della Coppa del Mondo di skicross 2025-2026, con sei atleti italiani in gara. Tra loro, Deromedis si distingue come figura di riferimento della squadra azzurra. La competizione coinvolge sei rappresentanti italiani, pronti a sfidarsi nelle diverse manche previste durante le quattro giornate di gara.

Saranno sei gli atleti italiani impegnati a Craigleith da giovedì 19 a domenica 22 marzo in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di skicross 2025-2026. La località canadese ospiterà due competizioni individuali per genere, con le qualificazioni tra il 19 ed il 20 marzo e le fasi finali previste nel weekend, in attesa dell’ultimo evento del circuito maggiore che si terrà in Svezia dal 27 al 29 marzo. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato per la trasferta nordamericana Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi al maschile e Jole Galli in campo femminile. La nazionale azzurra vuole chiudere la stagione con un trend positivo dopo aver fatto saltare il banco in quel di Livigno con la storica doppietta Deromedis-Tomasoni ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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