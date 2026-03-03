Federico Pellegrino è il rappresentante italiano nello sci di fondo che parteciperà a Lahti, dove si svolgerà la penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. L’evento si terrà tra sabato 7 e domenica 8 marzo, coinvolgendo diversi atleti italiani convocati per questa competizione. La gara si svolgerà sulla pista finlandese, con numerosi partecipanti provenienti da varie nazioni.

Questo weekend, tra sabato 7 e domenica 8 marzo, si disputerà a Lahti la quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La località finlandese ospiterà una sprint individuale a tecnica libera (sabato, con qualificazioni alle 9.00 e le fasi finali dalle 11.30) seguita da una 10 chilometri in classico con partenza a intervalli (domenica alle 10.30 le donne e alle 12.15 gli uomini). L’Italia si presenterà sulle nevi finniche con una rappresentativa di undici atleti, tra cui quattro donne e sette uomini. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter al femminile e Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Simone Daprà in campo maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra a Lahti. I convocati dell’Italia

Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski. Pellegrino guida un gruppo di 21 azzurriAmbizioni importanti per l’Italia in vista della ventesima edizione del Tour de Ski, in programma da domenica 28 dicembre a domenica 4 gennaio.

Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Insam e Sieff guide della spedizione azzurraDiramate poche decine di minuti fa le convocazioni per quanto riguarda il salto con gli sci in casa Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Altri aggiornamenti su Sci di

Temi più discussi: Cos'è successo a Federico Pellegrino: salta la 50 km di sci di fondo a Milano Cortina; Pellegrino e la rinuncia alla 50km e all'addio alle gare: Straziante, ma inevitabile; LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente; Sci di fondo – Milano Cortina 2026: influenzato, Federico Pellegrino rinuncia alla 50km.

Sci di fondo: Federico Pozzi bronzo nella sprint d’apertura dei Mondiali junior a LillehammerSi sono aperti quest'oggi i Mondiali junior di sci di fondo in quel di Lillehammer, Norvegia. Subito a medaglia l'Italia, con Federico Pozzi che conquista ... oasport.it

Coppa del Mondo sci di fondo, tappa di Lahti: Pellegrino torna sulle nevi del titolo iridato 2017Undici azzurri convocati per il weekend finlandese: sprint in tecnica libera e 10 km in classica. Federico Pellegrino guida la squadra dove conquistò l’oro mond ... sportface.it

Superscience collection - smalti semipermanenti dall’estetica sci-fi per manicure futuriste Formulati con pigmenti vivaci e particelle riflettenti, creano effetti di luce multidimensionali Scorrete per vedere i colori e scriveteci qui sotto i vostri preferiti #passio - facebook.com facebook

Fabio Bonaldo alla Vasaloppet, 90 km sugli sci da fondo portando la richiesta di #veritapergiulioregeni #iocorroperGiulio La #Vasaloppet è la più antica, lunga e grande gara di sci di fondo al mondo, si tiene la prima domenica di marzo in Svezia, da S x.com