Salto con gli sci Olimpiadi 2026 | i convocati dell’Italia Insam e Sieff guide della spedizione azzurra

Sono state annunciate le convocazioni italiane per il salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Insam e Sieff sono i principali rappresentanti della squadra azzurra, pronti a competere nel massimo palcoscenico internazionale. Le scelte ufficiali, comunicate pochi minuti fa, definiscono la formazione italiana che affronterà questa importante edizione olimpica, con un occhio di riguardo alle aspettative e alle sfide che si presenteranno durante le gare.

Diramate poche decine di minuti fa le convocazioni per quanto riguarda il salto con gli sci in casa Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il contingente sarà di sette saltatori tra uomini e donne, divisi tra tre per quel che riguarda il settore maschile e quattro per quel che concerne il settore femminile. Di seguito i nomi dei chiamati: Uomini Bresadola Giovanni 17022001 C.S. Esercito Cecon Francesco 13112001 C.S. Esercito Insam Alex 19121997 G.S. Fiamme Oro Donne Ambrosi Martina 07042001 G.S. Fiamme Oro Malsiner Jessica 23092002 G.S. Fiamme Gialle Sieff Annika 27102003 G.S. Fiamme Oro Zanitzer Martina 04092005 C.

