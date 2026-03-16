Sinner vittoria a Indian Wells e dedica a Kimi Antonelli | Giornata di festa per l’Italia

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo al Masters 1000 di Indian Wells, battendo al tie-break i suoi avversari e portando a casa la vittoria. La sua vittoria è stata celebrata con una dedica a Kimi Antonelli, e la giornata è stata definita da lui come una festa per l’Italia. La partita si è conclusa con due set conclusivi 7-6, 7-6.

Sette-sei, sette-sei: così Jannik Sinner ha archiviato la pratica Indian Wells, vincendo per la prima volta il Master 1000 californiano che gli mancava. Lo ha fatto nella notte italiana, contro il russo Daniil Medvedev, che aveva rischiato di non poter partecipare perché si trovava a Dubai quando è scoppiata la guerra. Sinner ha dedica la sua vittoria di Indian Wells a Kimi Antonelli, il 19enne pilota bolognese che ieri ha conquistato il Gran Premio della Cina, riportando l’Italia sul primo gradino del podio dopo 20 anni esatti dall’ultima vittoria azzurra, firmata da Giancarlo Fisichella. Come da tradizione, Sinner ha firma la telecamera a fine gara scrivendo “Bravo Kimi” per congratularsi con il pilota della Mercedes. 🔗 Leggi su Open.online

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