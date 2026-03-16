Sinner il discorso dopo la vittoria a Indian Wells e la dedica a Kimi Antonelli

Dopo aver sconfitto Daniil Medvedev in finale a Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000. Durante il suo discorso, ha dedicato la vittoria a Kimi Antonelli, un altro atleta di talento. L’atleta italiano ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha commentato brevemente l’importanza di questo risultato nella sua carriera.

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e vince il Masters 1000 di Indian Wells. Durante il discorso di ringraziamento l’azzurro ha voluto dedicare qualche parola anche all’amico Kimi Antonelli per il suo trionfo in Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, il discorso dopo la vittoria a Indian Wells e la dedica a Kimi Antonelli Articoli correlati Sinner fantastico a Indian Wells poi dedica la vittoria a Kimi AntonelliLa giornata azzurra partita con la vittoria di Kimi Antonelli a Shanghai finisce dall’altra parte del mondo, a Indian Wells dove Jannik Sinner vince... Sinner trionfa a Indian Wells. Medvedev sconfitto 7-6 7-6. La dedica a Kimi AntonelliAGI - Jannik Sinner ha vinto il suo sesto Masters 1000 della carriera, il primo a Indian Wells, battendo Daniil Medvedev 7-6(6) 7-6(4) dopo un'ora e... Una raccolta di contenuti su Indian Wells Temi più discussi: Sinner, il discorso dopo la vittoria a Indian Wells e la dedica a Kimi Antonelli; La dedica di Sinner ad Antonelli: 'Che giornata'; Sinner in finale a Indian Wells, Zverev battuto in due set; Così è stato il discorso di Sinner dopo la vittoria a Indian Wells contro Medvedev. Tennis, Sinner vince il torneo di Indian Wells e dedica la vittoria ad Antonelli: Bravo KimiJannik Sinner è tornato. L'italiano vince il torneo di Indian Wells e sorride finalmente, dopo un inizio di stagione non esaltante. Lo fa battendo un rinato Daniil Medvedev che si arrende in due set s ... ansa.it Sinner fenomenale, batte un ottimo Medvedev e scrive la storia a Indian Wells: Jannik si sblocca nel 2026Un Sinner fenomenale trionfa a Indian Wells e diventa il più giovane di sempre a vincere tutti i big title sul cemento: un ottimo Medvedev cede dopo due tie-break ... sport.virgilio.it Not a bad weekend for these two Italian stars… Jannik Sinner lifts the BNP Paribas Open trophy at Indian Wells Masters, while Matteo Berrettini also shines with a strong performance. Italian tennis is thriving right now on the ATP Tour! #JannikSinne facebook Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com