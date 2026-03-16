A Indian Wells, Jannik Sinner ha conquistato il trofeo ATP 1000 battendo in finale il russo Medvedev in una partita molto combattuta. La vittoria segue quella di Kimi Antonelli a Shanghai, portando avanti la giornata positiva per gli italiani nel tennis internazionale. Dopo la partita, Sinner ha dedicato il successo a Kimi Antonelli. La finale si è svolta su campi duri, con molti scambi intensi.

La giornata azzurra partita con la vittoria di Kimi Antonelli a Shanghai finisce dall’altra parte del mondo, a Indian Wells dove Jannik Sinner vince il trofeo Apt 1000 dopo una finale durissima contro il russo Medvedev. E proprio al diciannovenne pilota bolognese Jannik dedica la sua vittoria in California. La bellezza dei giovani e il coraggio di questi ragazzi attraversa il mondo e ci rende un po’ più orgogliosi di essere italiani. Per Sinner è il venticinquesimo torneo vinto nella sua carriera, ma è il primo successo a Indian Wells. E’ stata una partita durissima giocata sotto i 34 gradi di Indian Wells e Daniil Medvedev dopo la splendida partita vinta con Alcaraz ha dimostrato di essere tornato in grandissima condizione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner fantastico a Indian Wells poi dedica la vittoria a Kimi Antonelli

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la Repubblica. . Jannik Sinner batte Daniil Medvedev 7-6, 7-6 e trionfa per la prima volta in carriera a Indian Wells. Per l’italiano è il sesto titolo Masters 1000 e il 25° complessivo. Con questo trofeo, Sinner completa anche la collezione dei 1000 vinti sulle supe facebook