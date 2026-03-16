Nella finale di Indian Wells, Jannik Sinner affronta il russo Medvedev. Dopo aver vinto il primo set al tie break, con il punteggio di 7-6, Sinner sale in vantaggio nel secondo set, che si trova sul 1-0. Medvedev cerca di rispondere per ottenere il primo titolo nel Masters-1000 della California.

Occasione per il russo sul 30-15, il passante di rovescio termina lungo di poco. Jannik chiude con un servizio vincente Non c'è molta partita in questo secondo set, il russo tiene la battuta a zero Splendido punto di Jannik con il diritto lungolinea per portarsi sul 40-0, game a zero per il numero 2 Danill piazza il settimo ace per portarsi sul 40-15 e tiene la battuta Jannik vince un bel game al servizio e resta avanti nel secondo set Sul 40-30, Daniil indeciso e Jannik con un recupero si porta ai vantaggi. Il numero 2 sbaglia una smorzata nei pressi della rete dopo un nastro del russo e poi ne sbaglia un'altra, che finisce in rete Jannik tiene la battuta a 15 e parte avanti nel secondo set Passante vincente di Jannik sul 4-5, il russo toglie la racchetta credendo che la palla uscisse e invece resta in campo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner-Medvedev, finale a Indian Wells: Jannik vince il 1° set al tie break Live 7-6, 1-0

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Sinner in campo per la finale contro Medvedev, la diretta facebook