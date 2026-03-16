Sinner vince Indian Wells Medvedev domato 2 volte al tie-break | Grande Kimi

Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo al Masters 1000 di Indian Wells, battendo in finale un avversario che aveva già sconfitto due volte al tie-break. La partita si è conclusa poco dopo mezzanotte in Italia, segnando un risultato importante per il tennista italiano. Nell’altra semifinale, Medvedev è stato eliminato, confermando le sue due sconfitte consecutive nel torneo.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Il campione azzurro ha trionfato in California. Tifosissimo della F1, Jannik dedica il suo 25esimo titolo all'amico Antonelli che ha vinto il Gp della Cina riportando l'Italia al successo dopo vent'anni Jannik Sinner per la prima volta ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells. Il trionfo nel 1000 nel deserto californiano è arrivato oggi, lunedì 16 marzo, quando in Italia la mezzanotte era passata da una ventina di minuti. Il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha domato Daniil Medvedev in 2 set con il punteggio di 7-6(8), 7-6(4) in 2 ore e 1 minuto di gioco. 🔗 Leggi su Today.it

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Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com

la Repubblica. . Jannik Sinner batte Daniil Medvedev 7-6, 7-6 e trionfa per la prima volta in carriera a Indian Wells. Per l’italiano è il sesto titolo Masters 1000 e il 25° complessivo. Con questo trofeo, Sinner completa anche la collezione dei 1000 vinti sulle supe facebook