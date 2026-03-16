Sinner trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli | Grande Kimi giorno speciale

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells battendo in finale Daniil Medvedev. Dopo la vittoria, ha dedicato il risultato a un amico, un giovane pilota di 19 anni che poche ore prima aveva ottenuto il suo primo successo in Formula 1 durante il Gran Premio di Cina. La dedica è stata fatta pubblicamente, sottolineando il legame tra i due sportivi.

(Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria in finale contro Daniil Medvedev a un amico speciale: Andrea Kimi Antonelli, il 19enne pilota bolognese che in mattinata ha conquistato il suo primo successo in Formula 1, nel Gp di Cina. Dopo il successo in California, con una super rimonta nel tie-break del secondo set (da 0-4 a 7-4), Sinner ha scritto sulla telecamera: “Grande Kimi”. Poi, nell’intervista post-partita, ha dedicato il suo pensiero ad Antonelli: “Questo è un giorno speciale – le parole di Jannik -. Sono un appassionato di Formula 1 e avere un grandissimo italiano che porta l’Italia al vertice è bellissimo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Sinner trionfa a Indian Wells. Medvedev sconfitto 7-6 7-6. La dedica a Kimi AntonelliAGI - Jannik Sinner ha vinto il suo sesto Masters 1000 della carriera, il primo a Indian Wells, battendo Daniil Medvedev 7-6(6) 7-6(4) dopo un'ora e... Sinner trionfa a Indian Wells: battuto Medvedev in finale (7-6, 7-6). Prima volta nel torneo californiano. Con dedica a Kimi AntonelliINDIAN WELLS – Ce l’ha fatta, Jannik Sinner: per la prima volta in carriera vince il Masters 1000 di Indian Wells. Contenuti e approfondimenti su Indian Wells Temi più discussi: Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: Grande Kimi, giorno speciale; Sinner-Zverev, semifinale sabato alle 21.30 su Sky; Sinner mostruoso, è trionfo a Indian Wells! Piegato anche un fantastico Medvedev, Alcaraz trema; Quarti di fuoco a Indian Wells: Sinner-Tien, duello tra il re del cemento e il fenomeno USA. Sinner mostruoso, è trionfo a Indian Wells! Piegato anche un fantastico Medvedev, Alcaraz tremaJannik Sinner riparte da Indian Wells e inizia la sua rincorsa a Carlos Alcaraz. L'azzurro batte in finale Medvedev in due set con un doppio 7-6 agguantato al tiebreak: impressionante l'ultimo di ques ... tuttosport.com Sinner, dedica speciale a Kimi Antonelli dopo il trionfo a Indian WellsVentiquattro ore da sogno per lo sport italiano grazie a Jannik Sinner e Kimi Antonelli. La dedica del tennista dopo Indian Wells ... spaziotennis.com Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com la Repubblica. . Jannik Sinner batte Daniil Medvedev 7-6, 7-6 e trionfa per la prima volta in carriera a Indian Wells. Per l’italiano è il sesto titolo Masters 1000 e il 25° complessivo. Con questo trofeo, Sinner completa anche la collezione dei 1000 vinti sulle supe facebook