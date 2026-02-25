Lorenzo Musetti dovrà ‘monetizzare’ nel Sunshine Double per conservare la top-5 | tante scadenze all’orizzonte in classifica

Lorenzo Musetti tornerà finalmente in campo dopo alcune settimane di stop, conseguenza dell’infortunio muscolare all’adduttore rimediato dal toscano nel quarto di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. Una lesione molto dolorosa non solo dal punto di vista fisico, ma anche sotto il profilo mentale, considerando l’eccellente prestazione che l’azzurro stava offrendo contro il serbo. Avanti di due set a zero, Musetti aveva il pieno controllo del match e l’inerzia era chiaramente dalla sua parte. L’insorgere improvviso del problema muscolare lo ha però costretto al ritiro. Una criticità non nuova nel recente percorso del tennista italiano, che durante questa fase di recupero ha dovuto anche interrogarsi sulle cause di tali ricorrenze, con l’obiettivo di prevenirne il ripetersi in futuro. All’orizzonte ci sono ora due appuntamenti di grande rilevanza: i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it

