Indian Wells 2026 al via | Sinner torna nel Sunshine Double tutto live su Sky e NOW

Dal 4 al 15 marzo il BNP Paribas Open apre la stagione dei Masters 1000. Dirette su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, con copertura integrale anche su NOW. Il grande tennis torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con l’edizione 2026 del BNP Paribas Open di Indian Wells, in scena sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden, nella Coachella Valley californiana. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per AlcarazArchiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande...

Entry list ATP Indian Wells 2026: otto italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner in cerca del primo titoloIl conto alla rovescia prosegue in vista del primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells aprirà ufficialmente il grande tennis del 2026 dal 4 al...

Masters 1000 Indian Wells 2026: Sinner per ripartire, il cammino verso la finale dell’azzurroÈ stato sorteggiato il tabellone di Indian Wells 2026, primo Masters 1000 della stagione. E per Jannik Sinner è tempo di redenzione ... spaziotennis.com

Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversariIl tennista altoatesino e numero 2 del mondo esordisce al secondo turno del Master 1000 contro il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato. Il torneo è in diretta su Sky Sport ... tg24.sky.it

Indian Wells è uno dei quattro titoli 1000 che mancano alla collezione di Sinner Dove arriverà Jannik nel primo Masters della stagione #Sinner #IndianWells #EurosportTennis x.com

