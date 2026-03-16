Sinner torna a 1000 Indian Wells è suo Due tie-break d’oro | sconfitto Medvedev

Sinner torna a vincere a Indian Wells, conquistando il titolo grazie a due tie-break d’oro contro Medvedev. L’incontro si è svolto in un clima caldo e soleggiato, con Sinner che ha affrontato lunghe scambi di palla per dimostrare la propria resistenza. La finale si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha superato il russo in due set decisivi.

Roma, 16 marzo 2026 – L’hanno visto temprarsi al caldo. Palleggiare sotto il sole torrido, scambi lunghi per provare a dire: afa non mi fai paura. Ci voleva un allenamento alla Rocky Balboa per battere un Medvedev tornato quello dei tempi d’oro. Jannik Sinner si batte il petto e doma l’Orso con un doppio tie break e vince Indian Wells, l’unico masters 1000 sul veloce che mancava alla collezione del numero 2 al mondo, da ieri di nuovo un po’ più vicino in classifica a Carlos Alcaraz. C’è che il russo tremendo sembra costruito apposta per sbarrar la strada ai grandi (di cui fa parte) e rovinar le feste. In questa sua versione ritrovata lo ha fatto sabato con Alcaraz lo fece con Djokovic agli Us Open 2021, strappandogli il sogno Grande Slam. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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