Jannik Sinner ha conquistato il suo sesto titolo Masters 1000, il primo a Indian Wells, sconfiggendo Daniil Medvedev in due set stretti, entrambi 7-6. La finale, durata un'ora e 58 minuti, si è svolta tra scambi intensi e punti decisivi, con Sinner che ha prevalso in un match equilibrato e disputato ad alto ritmo fin dai primi scambi.

AGI - Jannik Sinner ha vinto il suo sesto Masters 1000 della carriera, il primo a Indian Wells, battendo Daniil Medvedev 7-6(6) 7-6(4) dopo un'ora e 58 minuti al termine di un match equilibrato e giocato ad altissimi ritmi sin dall'inizio. Un torneo davvero stregato per il tennista russo che aveva già perso le finali del 2023 e del 2024 per merito di Carlos Alcaraz (sconfitto invece in questa edizione in semifinale dallo stesso Medvedev) e che stavolta nulla ha potuto contro un Sinner che ha sbagliato pochissimo e che nei momenti chiavi ha piazzato il colpo vincente. I brividi maggiori l'azzurro li ha fatti provare ai suoi tifosi nel secondo tie-break quando si è trovato sotto 0-4, salvo poi recuperare e passare addirittura in vantaggio 6-4. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner trionfa a Indian Wells. Medvedev sconfitto 7-6 7-6

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