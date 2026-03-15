Tennis in finale a Indian Wells sarà Sinner contro Medvedev

In finale al BNP Paribas Open di Indian Wells, Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev. L'incontro si terrà sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden, con un montepremi di 9 milioni di dollari. Entrambi i giocatori sono arrivati a questa fase dopo aver superato le rispettive partite di semifinale, garantendosi così la possibilità di contendersi il titolo nel primo Masters 1000 della stagione.

Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in finale del "Bnp Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il russo, numero 11 del ranking e del seeding, ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio du 6-3, 7-6 in un'ora e 38' di gioco. Alcaraz perde l'imbattibilità del 2026 dopo 16 vittorie consecutive. "E' un grande risultato, è importante essere arrivato per la prima volta in finale. Questo è il torneo che mi è mancato di più l'anno scorso". Così Jannik Sinner dopo il successo contro Alexander Zverev che gli ha permesso di raggiungere l'ultimo atto di Indian Wells. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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