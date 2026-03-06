A Indian Wells, il torneo californiano si apre con gli italiani pronti a scendere in campo. Sinner e Musetti esordiscono nel tabellone maschile, mentre Berrettini affronta Zverev in uno dei match più attesi. Nel settore femminile, Paolini si presenta nel quadro principale del torneo. La manifestazione vede protagonisti diversi atleti italiani, impegnati in partite che si svolgono nel corso della settimana.

Gli azzurri all’assalto del Masters 1000 californiano: esordio per Sinner e Musetti, Berrettini sfida Zverev, Paolini nel tabellone femminile Il grande tennis torna protagonista nel deserto californiano con il Masters 1000 Indian Wells, primo torneo della stagione sul cemento outdoor. Nella giornata di oggi gli occhi degli italiani saranno puntati soprattutto su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, pronti a fare il loro esordio nel tabellone principale. Il numero due del mondo inizierà il suo cammino direttamente dal secondo turno, dove affronterà il qualificato ceco Dalibor Svrcina. Un debutto sulla carta favorevole per l’altoatesino, chiamato a confermare il suo eccellente momento di forma in uno dei tornei più prestigiosi del circuito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Indian Wells, da Sinner a Berrettini fino a Paolini nel femminile: il programma del torneo californiano

Indian Wells, da Sinner e Musetti a Berrettini e Paolini: programma completo(Adnkronos) – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e i tennisti italiani tornano protagonisti a Indian Wells.

Sinner torna in campo, oggi comincia Indian Wells: gli italiani in tabellone, programma e dove vedere il torneo in tv e streamingParte dalla California l’assalto di Jannik Sinner per tornare al numero uno del mondo.

Contenuti e approfondimenti su Indian Wells.

Temi più discussi: Sinner, Alcaraz e il braccialetto non più proibito: a cosa serve e perché da Indian Wells si può usare; Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari; Sinner riparte da Indian Wells, sulla sua strada ancora Mensik; Sinner, missione Indian Wells: Devo essere più aggressivo.

Sinner gioca anche il doppio a Indian Wells: fa coppia con Opelka in un tabellone ricco di stelleJannik Sinner si è iscritto al torneo di doppio di Indian Wells, fa coppia con Opelka. Sfideranno i numeri 1 del tabellone. Ma il doppio lo disputano anche Djokovic, Zverev e Medvedev. Il modo più vel ... fanpage.it

LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il cammino del n.2 inizia nella notteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Indian ... oasport.it

Matteo Berrettini si presenta tranquillo e sicuro dei suoi mezzi al match contro Zverev nel secondo turno di Indian Wells - facebook.com facebook

#Cobolli-Kecmanovic, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com