Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells, sconfiggendo in finale il giocatore russo Medvedev. Con questo risultato, l’italiano ha stabilito un record storico nel tennis sul cemento, diventando il terzo atleta di sempre a conquistare tutti i principali tornei di questa superficie. La finale si è svolta nella notte degli Oscar, vicino a Hollywood.

Jannik Sinner conquista il titolo a Indian Wells e scrive una nuova pagina della storia del tennis. Nella notte degli Oscar, non lontano da Hollywood, l’azzurro completa un’impresa straordinaria: diventa il terzo tennista di sempre a vincere tutti i grandi tornei sul cemento. Con questo successo, Sinner entra in un club esclusivo insieme a Novak Djokovic e Roger Federer, avendo trionfato in tutti i Masters 1000 sul cemento, nei due Slam giocati su questa superficie (Australian Open e US Open) e alle ATP Finals. Il dato ancora più sorprendente è che il tennista italiano, allenato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, è il più giovane di sempre a completare questo straordinario record. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner trionfa a Indian Wells: battuto Medvedev e record storico sul cemento

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