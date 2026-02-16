Darderi nel Top 20 ATP | Tennis italiano in ascesa Alcaraz re della classifica Sinner pronto a recuperare

Luciano Darderi ha conquistato il suo miglior piazzamento in classifica, salendo al numero 21, dopo aver vinto recentemente un torneo challenger in Sud America. La sua salita mette in evidenza la crescita del tennis italiano, che ora si trova più vicino ai vertici mondiali. Nel frattempo, Carlos Alcaraz continua a dominare la classifica ATP, consolidando il suo ruolo di numero uno. Matteo Sinner, invece, si prepara a tornare in partita dopo un infortunio, puntando a risalire la classifica.

