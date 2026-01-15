Australian Open 2026 sorteggiato il tabellone | gli avversari di Sinner e Musetti

È stato annunciato il tabellone degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio. Per gli italiani impegnati nei singolari, il percorso si presenta impegnativo fin dai primi turni. Matteo Berrettini affronterà il numero sei del seeding, Alex De Minaur, mentre altri giocatori come Arnaldi e Belucci si preparano a sfide contro avversari di livello. La competizione promette sfide interessanti e sfide da affrontare con attenzione.

Sorteggiato il tabellone degli Australian Open 2026, al via domenica 18 gennaio. Per gli italiani che saranno impegnati nei singolari maschile e femminile, un cammino che preannuncia qualche insidia già dai primi turni: delicato soprattutto l’esordio di Matteo Berrettini, che troverà il numero sei Alex De Minaur, Matteo Arnaldi e Mattia Belucci, rispettivamente opposti a Andrey Rublev e Casper Ruud. Non semplice nemmeno il cammino di Jannik Sinner, bi-campione in carica, e Lorenzo Musetti, che si potrebbero incrociare solamente in semifinale. Nel femminile, Jasmine Paolini è stata inserita nel quarto di Aryna Sabalenka, ma rischia di affrontare presto una fra Marta Kostyuk e la giovanissima Iva Jovic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

