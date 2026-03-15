Sinner e Medvedev si preparano a contendersi il titolo nella finale di Indian Wells, torneo Masters 1000. Il match, in programma questa sera alle 22 ora italiana, sarà trasmesso in diretta su Sky. Entrambi i tennisti sono arrivati all’ultimo atto della competizione dopo aver superato i rispettivi avversari nelle semifinali. La partita rappresenta l’atto conclusivo di questa edizione del torneo.

Il numero due del mondo affronta il tennista russo nell’atto conclusivo del Masters 1000: match in programma oggi non prima delle 22 italiane con diretta su Sky Il protagonista più atteso di oggi è l’azzurro Jannik Sinner, che oggi si gioca il titolo nel prestigioso Masters 1000 californiano contro il russo Daniil Medvedev. La finale del torneo, ufficialmente conosciuto comeBNP Paribas Open, è in programma questa domenica e inizierà non prima delle ore 22 italiane. Per il tennista italiano si tratta di un appuntamento storico. Infatti, Sinner ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale nel torneo disputato all’Indian Wells Tennis Garden, uno degli eventi più prestigiosi del circuito dopo gli Slam. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner sfida Medvedev nella finale di Indian Wells

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