Nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner si trova in vantaggio di due break nel primo set contro Zverev, attualmente in corso. La partita vede il giocatore italiano cercare di raggiungere la sua prima finale nel Masters-1000 della California. La sfida tra i due atleti si sta svolgendo con Sinner in avanti 5-2 nel primo set, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.

Non c'è partita fino a qui, il tedesco sbaglia tantissimo e non riesce a trovare soluzioni Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di servizio, poi il vincente. Errore del tedesco con il rovescio e altra palla break: diritto del tedesco sbagliato, break Jannik consolida il vantaggio servendo con solidità, Sascha molto lontano dal campo nei game in risposta Primo scambio lungo della partita sul 15-30, il rovescio di Jannik si ferma in rete. Il tedesco non trova il campo con il rovescio: 30-40 e prima palla break della partita. Jannik sfrutta subito l'occasione con un altro errore di Zverev Anche Jannik tiene la battuta... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik avanti di due break nel 1° set Live 5-2

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