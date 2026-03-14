Sinner-Zverev a Indian Wells | Jannik non sfrutta tre palle break nel 2° set Live 6-2 1-2

A Indian Wells, Jannik Sinner affronta Zverev in un match valido per il torneo Masters-1000. Nel secondo set, Sinner ha avuto tre occasioni di break che non è riuscito a sfruttare, mentre il punteggio al momento è 6-2, 1-2. Il tennista italiano cerca di raggiungere la sua prima finale in questa manifestazione, mentre il tedesco si mantiene in vantaggio.

Altro turno di battuta a zero, il tedesco vince anche uno scambio lungo chiuso con un rovescio lungo di Jannik Jannik solido al servizio, tiene la battuta a zero Il tedesco ritrova il servizio e tiene la battuta a zero Doppio fallo di Jannik sul 40-0, poco male: Jannik tiene bene la battuta Il tedesco è in difficoltà, commette doppio fallo sul 15-30 e concede due palle break: la prima annullata con il servizio, sulla seconda arriva un diritto steccato da Jannik. Si va ai vantaggi. L'italiano si procura la terza palla break del game, il tedesco annulla con la prima vincente e poi chiude il game con un ace Non c'è partita fino a qui, il tedesco sbaglia tantissimo e non riesce a trovare soluzioni Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di servizio, poi il vincente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik non sfrutta tre palle break nel 2° set Live 6-2 1-2 Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik avanti di due break nel 1° set Live 5-2Non c'è partita fino a qui, il tedesco sbaglia tantissimo e non riesce a trovare soluzioni Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di... LIVE Sinner-Zverev 3-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break del pusterese nel 1° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Esce alla fine il dritto in cross di Zverev, che cede la battuta! 30-40 Terzo errore di rovescio di... Tutti gli aggiornamenti su Sinner Zverev a Indian Wells Jannik non... Temi più discussi: Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Sinner-Zverev, che semifinale a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 21.30; Indian Wells, Sinner in semifinale contro Zverev: Sarà dura. Perchè il campione è prudente. Sinner-Zverev 6-2, 2-3 diretta, la semifinale a Indian Wells. Equilibrio al servizio, Jannik spreca 3 palle break in avvio di setSabato in campo per Jannik Sinner che sfida Zverev nella semifinale di Indian Wells. Chi vince affronta il vincente di Alcaraz-Medvedev. ilmessaggero.it Sinner-Zverev LIVE, 1-0 (6-2) a Indian Wells per prendersi la finale: Jannik in scioltezza nel 1° setSinner sfida Zverev nella semifinale/nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master ... fanpage.it Sinner-Zverev: SEGUI in diretta la semifinale di Indian Wells https://url-shortener.me/H717 - facebook.com facebook LIVE Alle 21.30 Sinner-Zverev, in palio la finale di Indian Wells x.com