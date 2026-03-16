Jannik Sinner ha conquistato il titolo al Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in finale. La partita si è conclusa con un doppio tie break, dopo una rimonta incredibile nel secondo set, quando l’azzurro era sotto 0-4. Durante l’incontro, Sinner ha realizzato un passante a una mano che ha lasciato senza parole gli spettatori.

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e vince il Masters 1000 di Indian Wells. Una finale spettacolare con l’azzurro che ha domato il russo con un doppio tie break, compiendo una rimonta pazzesca nel secondo (da 0-4). Il punto più bello del match arriva nell'undicesimo game del primo set: Jannik incanta con un passante di rovescio a una mano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, ma come hai fatto? Il passante a una mano è irreale

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