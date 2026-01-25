Tre attori della soap turca “La forza di una donna” – Feyyaz Duman, Ahu Yagtum e Caner Cindoruk – sono stati ospiti di “C’è Posta per Te” il 24 gennaio. Hanno condiviso come abbiano accettato diversi lavori e rinunciato a stipendi per sostenere una madre coraggio, dimostrando solidarietà e dedizione. Un gesto che evidenzia il valore della solidarietà e il rispetto per chi affronta sfide quotidiane con coraggio.

Feyyaz Duman, Ahu Yagtum e Caner Cindoruk che nella popolare soap turca “ La forza di una donna ” interpretano i ruoli di Arif, Piril e Sarp, ieri, 24 gennaio, erano tra gli ospiti di “ C’è Posta Per Te”, in onda su Canale 5. La terza puntata del people show, condotto da Maria De Filippi, ha ottenuto una share del 27.56% pari a 4.005.000 telespettatori. I picchi sono in valori assoluti 4.804.000 e in share il 34.5%. I tre attori sono stati chiamati da tre figli, Sabrina, Tania e Giovanni, per fare una sorpresa alla madre Maria che con il suo coraggio e da sola è riuscita a sostenere la famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hai fatto quattro lavori per sostenerci. Hai rinunciato allo stipendio per farci mangiare”: a “C’è Posta per Te” tre attori di “La forza di una donna” per una mamma “coraggio”

Nella puntata di C'è posta per te del 24 gennaio, Sabrina, Tania e Giovanni chiedono agli attori de La forza di una donna di sorprendere la loro madre, che si è sempre sacrificata per la famiglia.

Domani sera, sabato 24 gennaio 2026, torna C'è Posta per Te con la sua terza puntata.

