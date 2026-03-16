Il 16 marzo 2026, Jannik Sinner ha vinto contro Daniil Medvedev sul campo di Indian Wells. Dopo la partita, Sinner ha dedicato la vittoria a Kimi Antonelli. La sfida si è svolta sul cemento, segnando una tappa importante nel circuito ATP. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il tennista italiano, che ha prevalso sull’avversario russo.

Il 16 marzo 2026 segna un nuovo traguardo per il tennis italiano, con Jannik Sinner che si impone sul cemento di Indian Wells battendo Daniil Medvedev. La vittoria, ottenuta con due set decisivi terminati al tie-break, rappresenta la prima conquista dell’anno per l’azzurro in questa località californiana. Subito dopo la finale, il campione ha rivolto una dedica speciale a Kimi Antonelli, scrivendo un messaggio di incoraggiamento alla telecamera. L’incontro si è risolto con un punteggio netto di 7-6 e 7-6, dimostrando la superiorità tecnica dell’italiano sulla superficie veloce. Questo successo arriva nel pieno della stagione 2026, confermando la costanza del giocatore nella competizione Masters 1000. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner batte Medvedev: dedica la vittoria a Kimi Antonelli

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