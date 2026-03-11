Chi è Joao Fonseca il ' Sinnerzinho' che a Indian Wells ha fatto tremare Sinner e sogna il numero uno

Joao Fonseca, conosciuto come il 'Sinnerzinho', ha attirato l'attenzione a Indian Wells grazie alle sue performance. Durante il torneo ha mostrato un servizio efficace e colpi precisi in ogni zona del campo, mettendo in difficoltà alcuni dei giocatori più esperti. La sua presenza ha fatto scalpore tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, alimentando le speranze di una ascesa nel circuito professionistico.

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "E' un gran talento, serve bene e colpisce bene in tutte le zone del campo. Sicuramente sarà molto, molto difficile da battere. Lo è già adesso, ma in futuro lo sarà ancora di più. Non so dove potrà arrivare, non posso prevedere il futuro, ma credo che sia un giocatore di altissima qualità". Jannik Sinner elogia così Joao Fonseca dopo averlo battuto per 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells oggi, mercoledì 11 marzo. Il loro primo scontro diretto di una serie che si prevede lunga. Già da diversi mesi il 19enne brasiliano è pronosticato da numerosi addetti ai lavori come il nuovo fenomeno del tennis mondiale e potenziale terzo incomodo nel dualismo tra Carlos Alcaraz e Sinner per il numero uno del ranking Atp. 🔗 Leggi su Iltempo.it

