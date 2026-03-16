Sinner domina anche nel deserto | Indian Wells è suo Medvedev si arrende

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells, battendo in finale Daniil Medvedev in due set con punteggi di 7-6 (6) e 7-6 (4). Questa è la prima volta che il tennista italiano si aggiudica questo torneo e ha ottenuto il suo 25esimo titolo in carriera. La finale si è svolta nel deserto statunitense, confermando la sua crescita nel circuito ATP.

Il successo ha un peso speciale, anche perché completa la collezione dei grandi trofei sul cemento: con questo risultato l’azzurro è diventato il terzo giocatore a vincere tutti e sei i Masters 1000 su questa superficie, accanto a mostri sacri come Novak Djokovic e Roger Federer. A rendere ancora pia simbolica la sua giornata la dedica all’amico Kimi Antonelli, fresco vincitore del GP di Cina. La sfida è stata molto equilibrata e si è giocata soprattutto sui particolari. Medvedev è partito con aggressività, riuscendo subito a mettere pressione a Sinner, ma senza mai strappare il servizio. Il primo set è rimasto in perfetto equilibrio fino al tie-break, dove l’italiano è stato più lucido nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com